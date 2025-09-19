18 września media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Edyty Rynkowskiej, żony znanego wokalisty Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta miała zaledwie 52 lata. Do tragedii doszło w jednym z mieszkań w Brodnicy. Dotychczas muzyk nie zabrał oficjalnie głosu w sprawie straty ukochanej żony. Krótki, ale chwytający za serce wpis pojawił się natomiast na profilu ich syna.

Ustalenia prokuratury w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej

Śledztwo w sprawie śmierci Edyty Rynkowskiej nadal trwa. Oficjalne przyczyny zgonu nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości. Prokuratura prowadzi czynności mające na celu ich ustalenie, a sekcja zwłok ma rozwiać wszelkie wątpliwości.

Młodszy aspirant Paweł Dominiak przekazał, że funkcjonariusze policji, działając pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili w mieszkaniu niezbędne czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, co oznacza, że wszystko wskazuje na naturalną przyczynę zgonu, najprawdopodobniej związaną z chorobą.

Syn Edyty Rynkowskiej żegna matkę

Sieć w ułamku sekundy zalała lawina kondolencji, skierowanych do Ryszarda Rynkowskiego i jego bliskich. Sam muzyk póki co milczy, natomiast głos zdecydował się zabrać jego syn - Ryszard Junior, którego doczekał się z Edytą w 2008 roku. Choć chłopak na co dzień nie jest obecny w mediach, opublikował czarno-białe zdjęcie mamy ze skrzydłami i napisał:

Kocham Cię Mamo

Odbiorcy okazali mu w komentarzach ogromne wsparcie.

Historia związku Ryszarda i Edyty Rynkowskich

Ryszard Rynkowski ożenił się z Edytą dziesięć lat po śmierci swojej pierwszej żony, Hanny, która zmarła w 1996 roku po długiej chorobie. Śmierć Edyty to kolejna bolesna strata dla wokalisty, który po wcześniejszej stracie zaczął wątpić, że jeszcze się zakocha. Ryszard i Edyta długo ukrywali swój związek w obawie przed negatywnymi komentarzami dotyczącymi sporej, bo wynoszącej 22 lata, różnicy wieku. W końcu jednak podzielili się ze światem swoim szczęściem, a niedługo potem, w 2006 roku, wzięli ślub.

Ryszard Rynkowski wielokrotnie podkreślał, jak ważna była dla niego Edyta i jak dużą rolę odgrywała w jego życiu. Para wspólnie wychowywała syna, a narodziny chłopca były dla nich cudem – artysta mówił nawet, że był to „dar od Matki Boskiej”.

Ryszard Rynkowski z żoną, fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

