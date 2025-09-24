Ryszard Rynkowski złożył zeznania w związku z nagłą śmiercią jego żony, Edyty Rynkowskiej. Na jaw wyszły szczegóły przesłuchania gwiazdora polskiej muzyki. Przekazał je Rafał Ruta z toruńskiej prokuratury.

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje

Kilka dni temu media poinformowały o nagłej śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Jak przekazano, w chwili zgonu kobiety obecny był jedynie jej mąż. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa wywołana pęknięciem żylaków przełyku. Nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Pani Rynkowska chorowała. Sekcja przeprowadzona w poniedziałek o 9 rano wykazała niewydolność oddechowo-krążeniową. Natomiast bezpośrednią przyczyną śmierci było pęknięcie żylaków przełyku poinformowała Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Ryszard Rynkowski został przesłuchany. Znamy szczegóły

23 września Ryszard Rynkowski stawił się na komendzie policji w Brodnicy w celu złożenia zeznań. Wcześniejsze spotkanie z piosenkarzem było niemożliwe ze względu na jego zły stan psychiczny po traumatycznym przeżyciu. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu ujawnił w rozmowie z Plejadą szczegóły przesłuchania.

Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przesłuchał świadka Ryszarda R. Świadek opisał stan zdrowia żony Magdaleny R. na przestrzeni ostatniego czasu, a także okoliczności ujawnienia jej zwłok przekazał.

Rafał Ruta poinformował także o zleceniu badań toksykologicznych krwi zmarłej kobiety.

Podczas sekcji pobrana została krew do dalszych badań toksykologicznych. Opinia z sekcji zwłok winna zostać uzyskana w terminie dwóch tygodni. Wnioski opinii będą determinować dalsze czynności procesowe w sprawie. Na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe przekazanie innych informacji o planowanych czynnościach procesowych zdradził w rozmowie z Plejadą.

Prokuratura nie mogła przesłuchać Ryszarda Rynkowskiego ws. śmierci żony fot. VIPHOTO/East News

