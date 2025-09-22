Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 18 września 2025 roku w Brodnicy. W mieszkaniu, które, jak ustalił Super Express, Ryszard Rynkowski wcześniej kupił dla rodziców, odnaleziono ciało jego żony, Magdaleny Edyty Rynkowskiej. Para przebywała tam tymczasowo z powodu remontu swojego domu w Zbiczynie. Żona Ryszarda Rynkowskiego miała 52 lata. Jej śmierć była szokiem dla bliskich, a także dla środowiska artystycznego.

Reklama

Dramat Ryszarda Rynkowskiego. Artysta nie mógł zeznawać po tragedii

W chwili znalezienia ciała na miejscu był obecny Ryszard Rynkowski. Tuż po dramacie, jaki rozegrał się w mieszkaniu w Brodnicy media informowały, że prokuratura zaplanowała przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego po śmierci żony. Niestety, teraz okazuje się, że artysta nie mógł wziąć udziału w przesłychaniu. Prokuratura zaplanowała je na 22 września 2025 roku, jednak, jak poinformowano, Ryszard Rynkowski był „niedyspozycyjny”.

Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna dla Super Expressu skomentowała rzeczniczka prokuratury.

Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze nowego terminu przesłuchania Ryszarda Rynkowskiego.

Prokuratura potwierdza przyczynę śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego

Aby wyjaśnić okoliczności śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej, 22 września 2025 roku przeprowadzono sekcję zwłok. Izabela Olivier, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z Super Expressem poinformowała, że bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zmarła cierpiała na żylaki przełyku, które choć popękały nie były bezpośrednią przyczyną śmierci. Jak zaznaczyła rzeczniczka prokuratury: "To, że te żylaki popękały, nie były więc bezpośrednią przyczyną". Na ciele kobiety nie stwierdzono żadnych ran ani obrażeń. Tym samym prokuratura wykluczyła udział osób trzecich.

Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 Kodeksu karnego). Choć lekarz sądowy na miejscu nie był w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci, sekcja zwłok potwierdziła, że doszło do niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Zobacz także:

Reklama