Krzysztof Rutkowski zaskoczył wyznaniem w sprawie kolędy i kwoty, jaka znajdzie się w jego kopercie dla księdza. Niedawno głos ws. wizyt doszpasterskich zabrał głos Czadoman, a teraz również Rutkowski mówi wprost o kolędzie w swoim domu.

Krzysztof Rutkowski o kolędzie i księżach: „Zawsze ich przyjmuję”

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z dziennikiem „Fakt” podzielił się swoim podejściem do wizyt duszpasterskich. Jak przyznał, regularnie przyjmuje księdza po kolędzie, podkreślając, że „księża są jego przyjaciółmi”. Dla Rutkowskiego taka wizyta to nie tylko spotkanie o charakterze religijnym, ale także okazja do rozmowy o sprawach społecznych i politycznych.

Oczywiście, że przyjmuje księdza po kolędzie. Księża są moimi przyjaciółmi (...) Moje drzwi dla każdego księdza, dla każdego wędrowca, dla każdego człowieka, który potrzebuje ze mną porozmawiać i potrzebuje mojej pomocy, są otwarte Rutkowski powiedział dla Faktu.

Padła konkretna kwota. Ile Rutkowski daje do koperty?

W rozmowie padła konkretna suma, jaką Rutkowski uważa za właściwą formę ofiary dla księdza odwiedzającego dom po kolędzie. Według niego kwota przekazywana w kopercie powinna mieścić się w przedziale od 500 do 1000 złotych.

Kościół potrzebuje wsparcia, ponieważ nie jest opodatkowany. Każdy daje według swojego uznania I myślę, że jeżeli ksiądz przychodzi raz w roku po kolędzie i zostaną zawarte widełki, widełki pomiędzy 500 a 1000 nie, nikomu krzywda się nie stanie. Jeżeli nawet taką kwotę księdzu przekaże Rutkowski ocenił w rozmowie z Faktem.

Rutkowski dodał, że każdy wierny powinien wręczyć w kopercie dla księdza minimum 500 złotych.

Uważam, że kwota pomiędzy 500, a 1000 zł dla księdza powinna być raz do roku. Tym bardziej, że wiele osób, którzy przyjmują księdza, nie chodzą regularnie do kościoła. I w związku z tym nie dają tej regularnej ofiary. Jeżeli się raz szarpnie w roku i da 500 zł, to myślę, że nie jest to wielką krzywdą dla wiernego, który przyjmuje księdza po kolędzie, bo wstyd byłoby inaczej stwierdza detektyw.

Przypominamy, że ostatnio uwielbiany muzyk disco polo powiedział wprost o wizycie księdza po kolędzie i wspominał o kopercie.

