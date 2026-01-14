Paweł Dudek znany jako Czadoman jest jednym z najpopularniejszych artystów disco polo. Jednym z jego największych hitów jest piosenka "Ruda tańczy jak szalona". Popularny muzyk nie ukrywa, że jest wierzący. Teraz zareagował na pytanie o wizytę duszpasterską w jego domu. Przjmuje księdza po kolędzie?

Oczywiście, że księdza przyjmujemy. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji wyznaje dla Faktu.

Czadoman przyjmuje księdza po kolędzie

Czadoman podkreśla, że kolęda to dla niego nie tylko religijny rytuał, ale prawdziwe, rodzinne święto. Jak zdradził w rozmowie z Faktem, przygotowania do wizyty duszpasterskiej w jego domu są dokładne i pełne szacunku dla tradycji. Na stole pojawia się biały obrus, zapalone są świeczki, krzyż i woda święcona. Żywa choinka, zachowana aż do kolędy, buduje wyjątkową atmosferę.

To wszystko musi być, to są podstawy, bez których nie wyobrażam sobie kolędy mówi Czadoman.

Ubranie również ma znaczenie - Czadoman nie przyjmuje księdza w codziennym stroju. Choć nie wkłada garnituru, to zawsze stawia na odświętny ubiór, oddający powagę chwili. „Ubiór pokazuje, że to jest ważna chwila” - tłumaczy.

Co znajduje się na stole podczas kolędy u Czadomana?

Wizyta księdza w domu artysty disco polo to nie tylko modlitwa i rozmowa, ale także czas na wspólny posiłek. Dudek zdradził, że zdarza się, iż ksiądz kończy u niego dzień kolędowania.

Mieszkamy na końcu wsi i zdarza się, że ksiądz kończy u nas cały dzień kolędowania i zostaje na kolacji. I taka wizyta potrafi się wtedy przedłużyć nawet do dwóch godzin. Jest spokojna rozmowa przy stole, bez pośpiechu ujawnia podczas rozmowy z Faktem.

Na stole pojawiają się dania dopasowane do okazji. Jeśli kolęda przypada w piątek, rodzina serwuje potrawy bezmięsne, zgodnie z katolicką tradycją.

Czy Czadoman zawsze wręcza księdzu kopertę?

Koperta z datkiem dla księdza to temat często poruszany przy okazji kolędy. Czadoman nie unika tego zwyczaju. Przyznaje, że w jego domu zawsze się pojawia.

Tak, u nas zawsze jest. Każdy decyduje według własnego uznania mówi muzyk disco polo.

Choć nie zdradza konkretnej sumy, wypowiedź wskazuje, że traktuje ten gest jako naturalny element wizyty duszpasterskiej.

A Wy, przyjmujecie księdza po kolędzie?

