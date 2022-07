Rozwód Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego. Wiadomo, kto wniósł pozew!

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski wydawali się idealnie dobraną parą, którą połączyła nie tylko miłość, ale także wspólna pasja. Zaledwie trzy miesiące po cichym ślubie małżonkowie niespodziewanie ogłosili rozstanie. Podróżnicy pomimo podjętej decyzji na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy musieli poczekać jednak niespełna rok. Dzisiaj, 26 lipca, byli zakochani są po pierwszej sądowej rozprawie, a do mediów dotarły zaskakujące fakty dotyczące ich rozwodu.

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski po pierwszej rozprawie rozwodowej

Związek podróżników był przez nich najlepiej skrywaną tajemnicą. Nic dziwnego, że o ślubie również poinformowali dopiero po fakcie, publikując w mediach społecznościowych romantyczne kadry. Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się trzy miesiące po ślubie, co dziennikarka potwierdziła w swoich mediach społecznościowych. Byli partnerzy nie zdecydowali się komentować powodów rozstania, a media huczały od kolejnych plotek. Rozprawa rozwodowa Wojciechowskiej i Kossakowskiego została wyznaczona na 26 lipca i odbyła się online.

To pierwsza i najprawdopodobniej ostatnia rozprawa. Z informacji, które opublikował "Fakt" dowiadujemy się, że na sali sądowej byli tylko sędzia i protokolant. Dziennikarze zwrócili również uwagę, na wokandę, która wisiała na drzwiach wejściowych do sali rozpraw. Wynika z niej, że Przemysław Kossakowski był powodem, a pozwaną Martyna Wojciechowska. Oznacza to, że gwiazdor TTV złożył papiery rozwodowe do sądu.

VIPHOTO/EAST NEWS

Kilka miesięcy temu media obiegły informacje dotyczące powodów rozstania podróżniczej pary. Według doniesień w życiu Przemysława Kossakowskiego pojawiła się inna kobieta, z którą chciałby spędzić życie. Podróżnik nie zdecydował się komentować tych "rewelacji" i na jakiś czas usunął się w cień ze świata show-biznesu.

East News/Adam Jankowski/REPORTER

Niestety, nie wiadomo jeszcze czy podczas pierwszej rozprawy sąd przychylił się do wniosku Przemysława Kossakowskiego, czy byli partnerzy ponownie będą musieli się spotkać na sali.

Myślicie, że Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski skomentują swój rozwód?

Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

EOS Przemyslaw Blaszczyk