Przemek Kossakowski zakochany? Tygodnik donosi, dlaczego rozstał się z Martyną Wojciechowską

Rychłe rozstanie Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego zaskoczyło wszystkich. Podróżniczka w swoich mediach społecznościowych zdecydowała się przyznać, że jej małżeństwo, które trwało zaledwie kilka miesięcy, dobiegło końca. W jednym z wywiadów Martyna Wojciechowska wyznała, że była zaskoczona decyzją Przemka, który postanowił się z nią rozstać. Po blisko roku na jaw wychodzą kolejne fakty - jeden z tygodników sugeruje w życiu gwiazdora TTV pojawiła się już inna kobieta i to właśnie dla niej zdecydował się zmienić swoje życie. Sprawdźcie!

Szczegóły rozstania Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego!

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski bardzo długo ukrywali zarówno swój związek, jak i małżeństwo. Dopiero po uroczystości w ich mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia z sesji zdjęciowej. Ich małżeństwo nie przetrwało nawet roku, ponieważ po zaledwie trzech miesiącach od ślubu Przemek Kossakowski wyprowadził się z ich wspólnego mieszkania. Podróżniczka szybko zareagowała i opublikowała w sieci krótkie oświadczenie, w którym potwierdziła, że po "3 latach związku i 3 miesiącach od ślubu, z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa". Teraz na jaw wychodzą nowe fakty, a w artykule opublikowanym przez "Dobry Tydzień" dziennikarze podają prawdopodobną przyczynę rozstania.

Zobacz także: Przemysław Kossakowski odchodzi z telewizji! "Nie wiem jak długo to potrwa i czy w ogóle wrócę"

East News/Adam Jankowski/REPORTER

Dziennikarze tygodnika "Dobry Tydzień" ujawnili, że najprawdopodobniej Przemysław Kossakowski zdecydował się na rozwód, ponieważ w jego sercu pojawił się ktoś inny. Z informacji, które przekazał tygodnik, wynika, że zawirowania w życiu podróżników zbiegły się w czasie z rozwodem tajemniczej kobiety.

- Rozwód Kossakowskiego zbiegł się z rozpadem jej małżeństwa. Mąż kobiety niedawno na Facebooku zmienił status na "wolny", a ona nie podpisuje się już dwuczłonowym nazwiskiem, wróciła do panieńskiego - czytamy w artykule.

Informator gazety zdecydował się również opowiedzieć o kobiecie, dla której Kossakowski zdecydował się na rozwód. Okazuje się, że ona również kocha podróże:

- To wspaniała i mądra kobieta. Lubi traperskie życie, wypady nad Bug, a podopieczni, dla których organizuje zajęcia przez sztukę, ją kochają - stwierdził informator.

Zobacz także: Przemek Kossakowski wydaje książkę. Czy napisał o rozstaniu z Martyną Wojciechowską? "Tego rodzaju przeżycia..."

EOS

Z informacji, które podaje tygodnik, wynika, że Przemysław Kossakowski poznał nową partnerkę na planie programu "Down The Road. Zespół w trasie". Podobno to właśnie tam ich uczucie zaczęło się rodzić i to z nią otworzył swój ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Informator tabloidu tłumaczy, że parę połączyła pasja do podróży oraz niesienie pomocy. Myślicie, że Przemysław Kossakowski zabierze głos w sprawie?