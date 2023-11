O tym, że Piotr Żyła ma problemy w związku wiemy już od kilku miesięcy. Jego żona Justyna relacjonowała wszystko na swoim Instagramie i dosłownie zmieszała męża z błotem... Zarzucała mu zdradę i to, że zostawił ją samą z dziećmi, którymi podobno w ogóle się nie interesuje.

Teraz skoczek narciarski podjął kroki prawne i zażądał rozwodu. "Super Express" dowiedział się, że Piotr czeka na termin rozprawy i ma poważne oczekiwania finansowe.

– Tak, podobno pozew jest już w sądzie, tak słyszałam od osób trzecich. Do domu mi nic jeszcze nie przyszło, więc czekam. I już nie chcę nic komentować – powiedziała roztrzęsiona Justyna w rozmowie z "Super Expressem".

Sportowiec będzie musiał teraz walczyć o prawo do częstego widywania się z dziećmi (11-letnim Kubą i 6-letnią Karoliną). Stoczy też bitwę o dom w Wiśle-Kopydle wart milion złotych!

– Piotr chce, aby Justyna spłaciła mu jego wkład finansowy. Jednak ona nie ma na to pieniędzy. Co prawda zaczęła ostatnio pracować jako sprzedawczyni, ale to praca dorywcza – zdradził w tabloidzie znajomy pary.