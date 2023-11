Jak pisaliśmy na początku lipca, Joanna Krupa i Romain Zago złożyli papiery rozwodowe. Mimo że próbowali uratować swoje małżeństwo, na nic to się zdało. Dla ich związku nie było przyszłości. (Zobacz: Mąż Krupy chce do niej wrócić?! "Chciałby wszystko cofnąć. Ludzie nieraz pobierają się ponownie...") Jak podała viva.pl modelka i jej mąż, Romain Zago, podpisali papiery rozwodowe w sądzie w licpu tego roku i czekali tylko na uprawomocnienie wyroku. A miało to miejsce w czwartek.

Joanna Krupa po rozwodzie z Romainem Zago

Sąd w Miami w czwartek rano sfinalizował sprawę rozwodową podając jako powód „rozkład pożycia małżeńskiego”. Wniosek o rozwód Joanna Krupa złożyła na początku lipca. Przypomnijmy, Joanna Krupa i Romain Zago byli małżeństwem przez cztery lata.

To już oficjalnie koniec.

Ich związek to przeszłość.