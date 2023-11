Karol i Jagoda mają wspólne plany. Rolnik zdradził je w Rewii:

Chcemy spędzać coraz więcej czasu razem. Jagoda jest wyrozumiała, bo wie, jak wygląda moja praca, ale gdy tylko udaje mi się wyrwać, jeżdżę do niej. Planujemy sylwestra w górach, chcemy też pojechać do Częstochowy, bo oboje jesteśmy wierzący. Śmiejemy się, że pojedziemy tam spytać, czy nasz związek to jest to - podobno tak wyznał tygodnikowi Karol.