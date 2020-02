Byle do wiosny! W różowej puchówce Joanny Koroniewskiej możecie chodzić aż do kwietnia

Joanna Koroniewska pochwaliła się zupełnie nową kurtką w odjechanym różowym kolorze. Model, w którym się zakochała (i to ze wzajemnością!), to projekt marki Patrizia Pepe. Niestety nie należy do najtańszych - cena tego modelu to koszt powyżej 1600 złotych.

Niemal fluorescencyjny róż to jeden z najmodniejszych kolorów mijającej zimy, ale uwaga, nie tylko! Intensywny różowy kolor będzie rządził również wiosną 2020. Projektanci jak każdej wiosny zachęcają do eksperymentowania i wybierania mocnych kolorów. Patrząc na Joannę Koroniewską, mamy ochotę zaryzykować i wybrać również róż. A wy?

Jak wam się podoba różowy look Joanny Koroniewskiej? Puchówka z kapturem sprawdzi się idealnie w zimowe dni oraz na początku wiosny.

Ten model Patrizia Pepe niestety nie należy do najtańszych i kosztuje ponad 1600 złotych. Puchówka Joanny Koroniewskiej sprawdzi się nie tylko zimą - będzie również idealnym uzupełnieniem wiosennych stylizacji.