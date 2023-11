Kuba Wojewódzki nie przestaje walczyć z Małgorzata Rozenek-Majdan. Dziennikarz opublikował list do Małgosi na swoim Facebooku. Zapowiedział w nim dalszą walkę w sądzie (w sprawie którą wcześniej wygrała Rozenek). I odniósł się do krytyki Małgorzaty pod adresem jego dziewczyny Renaty Kaczoruk i jej udziału w "Tańcu z gwiazdami".

Padły groźmy ujawnienia sms-ów Rozenek do Wojewódzkiego, które mogły by zaszkodzić gwieździe.

Małgorzata razem z mężem szybko wzięła odwet i opublikowała list do Kuby Wojewódzkiego na swoim Facebooku. Również grozi w nim ujawnienie pewnych sms-ów, których na pewnie Renata Kaczoruk nie chciałaby, żeby ujrzały światło dzienne. O co chodzi? Przeczytajcie wpis Rozenek-Majdan poniżej.

Szanowny Panie Jakubie Wojewódzki,

niezmiernie miło wiedzieć, że wszystko dobrze, a wakacje się udały. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o tym za pośrednictwem Instargama Bliskiej Panu Osoby. Zdjęcia z cmentarza będą z pewnością niezwykłą pamiątką na lata. Od lat nie bierze Pan udziału w medialnych pyskówkach… Fakt, Pan zazwyczaj obraża bezpodstawnie. I to od 16 lat ????

My po półrocznej pracy na planie nowego programu, dzięki któremu zwiedziliśmy cały świat, dopiero w lutym będziemy mogli pozwolić sobie na rodzinny odpoczynek. Mam nadzieję, że będzie równie udany jak Pana.

Absolutnie nie była to ocena moralności i etyki Bliskiej Panu Osoby. To był jedynie komentarz do jej nieudolnych ruchów w meandrach pracy w telewizji. Przecież Pan wielokrotnie pozwalał sobie na podobne komentarze wobec mojej pracy i mojego męża.

Ale skoro mamy mówić o uczciwości i prawdzie…

1. Dopiero okaże się, czy sprawa wróci na wokandę, Jeśli tak się stanie, mam nadzieję, że stawi się Pan choć raz na sprawie, a nie jak do tej pory będzie unikać składania zeznań.

2. Panie Wojewódzki, rozumiem, że zamieści Pan również swoją część SMS-owej korespondencji ze mną. Tylko czy nie obawia się Pan, że wyjdzie na mężczyznę, który instrumentalne traktowanie kobiet - w tym również Pana partnerkę - ma opanowane do (ekhm… ) perfekcji. Prawda wtedy bardzo by zwyciężyła ???? Chociaż… Bardziej obawiałabym się tego, że jedna była mężatka zgodzi się opublikować wymianę SMS-ów Bliskiej Panu Osoby z jej ówczesnym mężem. Nawet sama Jackie Collins nie wymyśliłaby aż tak pikantnej wymiany zdań. Gratuluje talentu pisarskiego Pana wybrance. Może to jest jej powołanie? Chociaż patrząc na to, co zrobiła z ich małżeństwem, można śmiało powiedzieć o jej dwóch zdolnościach.

Ja na zakończenie życzę Panu samych sukcesów oraz Bliskiej Panu Osobie również. Jeśli i tym razem nie uda jej się w kolejnej stacji, zawsze zostaje angaż w "Koronie królów".

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Rozenek-Majdan