Małgorzata Rozenek odpowiedziała na zaczepkę Renaty Kaczoruk? Przypominamy, że kilka dni temu Renata Kaczoruk jeden ze swoich wpisów na Instagramie poświęciła Małgorzacie Rozenek. Modelka zasugerowała, że Rozenek chciała się umówić z nią na kawę, żeby paparazzi zrobili im zdjęcia w popularnej restauracji. Modelka dała Małgorzacie do zrozumienia, że nie ma zamiaru się z nią zaprzyjaźnić. Swój wpis zatytułowała: "List do M.". Niestety Małgorzata nie odpowiedziała na jej zaczepkę, a teraz w rozmowie z Party.pl skomentowała wpis Renaty Kaczoruk!

Nie ma żadnego konfliktu, bo zaczepki z jednej strony nie można traktować jak konfliktu. Może gdyby państwo Wojewódzcy zamiast udawać ślub, wzięli prawdziwy ślub i zajęli się jego organizacją, nie mieliby czasu na pisanie listów do M., bo ja nie mam czasu na pisanie listów do K. My się tym nie przejmujemy, bo ja jestem pewna i świadoma tego, że nie wypowiadałam się negatywnie o ludziach. Ja nie wypowiadam się źle o ludziach. - powiedziała nam Małgorzata Rozenek.