Małgorzata Rozenek w połowie października pojechała na obóz Ewy Chodakowskiej na Mykonos. Udział w obozie i podróż do Grecji to był prezent, jaki gwiazda TVN dostała od trenerki w dzień swojego ślubu. Na Mykonos nie mógł towarzyszyć Małgosi jej mąż Radek Majdan, ale sądząc po zdjęciach był to typowo babski wyjazd, dlatego może dobrze, że tak się stało :-). Jednak dziewczyny zamiast opalać się na plaży, pływać, plotkować i bawić się w Grecji - codziennie uczestniczyły w wielogodzinnych treningach pod okiem Ewy Chodakowskiej. Być może nie tak wyglądają wymarzone wakacje w Grecji, ale teraz okazuje się, ze warto było się przemęczyć i dać z siebie wszystko na treningach.

Małgorzata Rozenek chwali się figurą po obozie Ewy Chodakowskiej

Małgorzata Rozenek pokazała właśnie na Instagramie zdjęcie z sesji zdjęciowej, która odbyła się w sobotę. Trzeba przyznać, że ciało gwiazdy TVN po obozie u Ewy Chodakowskiej prezentuje się perfekcyjnie! Fani Małgosi są zachwyceni jej zdjęciem i... pupą prezenterki ;-)

Wow! Ta figura! Fajna pupa Pani Malgorzato. uwazam ze kobieta promienieje urodą jak jej jest dobrze z facetem, jak jest źle gaśnie w oczach Wow tylko pozazdrościć kształtów! Ślicznie!

Perfekcyjna figura? Naszym zdaniem Rozenek wygląda rewelacyjnie! A Wy co myślicie?