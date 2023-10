Fani Małgorzaty Rozenek-Majdan, którzy śledzą jej media społecznościowe, dobrze wiedzą, że gwiazda prowadzi bardzo intensywny tryb życia. Była już prowadząca "Dzień dobry TVN" non stop jest w ruchu, przemieszczając się między swoim butikiem, telewizją, sejmem a imprezami służbowymi. Nic dziwnego, że gwiazda spędzająca leniwy poranek w łóżku to rzadki widok. Jednak internauci nie dali jej się nacieszyć tą chwilą. Nie mogli uwierzyć, że Perfekcyjna pani domu na to pozwoliła.

Fani zszokowani postawą Małgorzaty Rozenek: "Dla mnie to obrzydliwe"

Urlop gwiazdy nie trwał długo. Małgorzata Rozenek gorzko wypowiedziała się po powrocie do rzeczywistości i zaraz zabrała się za obowiązki. Choć Perfekcyjna pani domu nie jest już prowadzącą "Dzień dobry TVN", przygotowuje się do objęcia nowego programu, który przygotowała jej stacja.

Jedna z najsłynniejszych prezenterek w polskim show-biznesie pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z łóżka. Postanowiła wypocząć w sobotni poranek i spędzić trochę czasu z rodziną, a także ukochanym George'usiem.

Dzień dobry. Zaczynamy weekend. Ja zaczynam od niewstawania z łóżka z George'usiem — napisała.

Nie wszyscy jednak poczuli błogi klimat. Niektórzy internauci postanowili wyrazić swoje niezadowolenie z faktu, że Małgorzata Rozenek-Majdan pozwala swojemu psu na odpoczywanie w jej łóżku. Część z nich była zniesmaczona.

Nie wyobrażam sobie, jak można spać w jednym łóżku z takim prosiakiem. Szok. Dla mnie to obrzydliwe. Pies powinien mieć swoje miejsce spania;

Ble, śliniący się pies w łóżku. Kocham psy, ale każdy powinien mieć swoje miejsce — czytamy w komentarzach.

Jednak spora część internautów dobrze rozumie Perfekcyjną panią domu. Pod wpisem nie brakuje miłych komentarzy na temat pieska Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Ale słodziak;

George'uś jest przepiękny;

Buziaki dla George'usia;

Super poranek w takim towarzystwie;

Każdy zasługuje na leniwy dzień - czytamy w komentarzach.

Ponownie pojawiły się także o innego pieska rodziny Majdanów. Warto przypomnieć, że w najnowszym wywiadzie Małgorzata Rozenek poruszyła temat Franceski. Co sądzicie o pozwalaniu psom wchodzenia na łóżko?

