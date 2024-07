Na początku tygodnia w mediach zawrzało od plotek na temat romansu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Para podobno poznała się na premierze filmu "Mój biegun" i natychmiast pomiędzy nimi zaiskrzyło. To doprowadziło do tego, że obie gwiazdy doczekały się pierwszej wspólnej okładki. W nowym "Party" przeczytacie o kulisach ich znajomości. Czy będzie to najgłośniejszy romans końcówki tego roku?

Co jeszcze w numerze?

Joanna Brodzik otwiera własną restaurację, a Joanna Liszowska wyrasta na prawdziwą ikonę stylu. Kto stoi za jej przemianą? Ponadto przeczytacie artykuły na temat zażegnanego kryzysu w związku Karoliny Ferenstein i Piotra Kraśki.

Czy przez żałobę po śmierci menadżera Edyta Górniak przełoży ślub? A także dowiedzie się dlaczego Miley Cyrus przegoniła Lady Gagę.

Stałe rubryki

Felieton Karoliny Korwin Piotrowskiej, ranking najpopularniejszych gwiazd na Twitterze i modowy sąd Ady Fijał i Joanny Horodyńskiej. Czyje stylizacje tym razem zwróciły na znawczynie trendów największą uwagę?

To wszystko w nowym "Party". W sprzedaży od jutra, za jedyne 1,99 złotych. Numer kupisz także z przepisami Roberta Sowy i filmem "Iluzja".

Małgorzata Rozenek w pięknej sesji magazynu "Party":