Małgorzata Rozenek-Majdan znowu pojawiła się w Sejmie, gdzie poruszała temat pomocy zwierzętom. Podczas Komisji Nadzwyczanej do spraw zwierząt wygłosiła przemówienie, w którym poruszyła nie tylko głośny temat schroniska w Sobolewie, ale zwróciła uwagę wszystkich, na tych, którzy "w kryzysie państwa" rzucili wszystko, by pomóc czworonogom. Wspomniała również o Dodzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła Dodę w Sejmie

Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie spotkały się w Sejmie. Dziś podobnie jak tydzień temu, wzięły udział w Komisji Nadzwyczajnej na rzecz zwierząt. Gwiazda TVN, która od dawna angażuje się w tematy pro zwierzęce w swoim przemówieniu poruszyła tematy schronisk w Sobolewie i Bytomiu. W trakcie swojego przemówienia wspomniała również o siedzącej nieopodal Dodzie:

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, nie ma wątpliwości, że wszystkie te słowa, które tutaj padły, wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości na pewno były bardzo potrzebne. To, co wydarzyło się w tych dwóch schroniskach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie dzięki obywatelskim ruszeniom również z inicjatywy Dody, to na pewno było bardzo potrzebne i to też pokazuje jak bardzo trzeba teraz na te wszystkie rzeczy odpowiadać.

Małgorzata Rozenek-Majdan o pomocy psom

Doda otrzymała owacje w Sejmie, po tym, jak zapowiedziała, że 10 lutego ruszy aukcja artystów, z której zyski będą przeznaczone na kastrację psów: "Myślę, że zbierzemy ok. pół miliona złotych i wyliczyłam, że będzie nas stać na 2,5 tysiąca kastracji". Małgorzata Rozenek-Majdan również w swoim przemówieniu nawiązała do tego problemu:

Ale nic się nie wydarzy lepiej, jeśli nie będzie sterylizacji, kastracji i czipowania. Bardzo się cieszę, bo obywatele po prostu trochę tego nie rozumieją. Nie rozumieją tego, w jakim tempie komisje się zbierają, jakie jest tempo prac, co chcemy osiągnąć. Bardzo to jest ważne, żeby to wybrzmiało i tutaj istotna jest rola mediów. Żeby harmonogram prac, który został założony i który jest realizowany był obywatelom przedstawiony.

Dalej kontynuowała:

My wszyscy wiemy i zgadzamy się co do tego, że sterylizacja, kastracja i czipowanie to jest podwalina tego, żebyśmy nie mieli takich przypadków w przyszłości. Ale to zwykły obywatel, którego mijam na ulicy pyta mnie: no ale to kiedy? Kiedy będą te działania?

Rozenek-Majdan apeluje w Sejmie

Małgorzata Rozenek-Majdan zaapelowała o podanie konkretnych dat kolejnych działań ws. zwierząt.

Więc czy możemy przedstawić na koniec tej komisji, jakiś zarys harmonogramu, mniej więcej z datami, co się będzie działo w następnych krokach? Bo na pewno można sobie z tym poradzić, jest wiele wspaniałych przykładów. Są przykłady z Polski, są przykłady z gmin, które rewelacyjnie wypełniają te warunki, więc warto pokazywać je jako przykłady, że to jest możliwe. Tu na polskim rynku, już nie będę mówić o Holandii, bo Holandia wiadomo nie jest w tym momencie najważniejsza, bo my mamy tutaj swoje rozwiązania i możliwości.

Na koniec zwróciła uwagę, by docenić wszystkich obywateli oraz fundacje, które ruszyły z pomocom zwierzętom w potrzebie:

Ważne jest, żeby odpowiednio podziękować tym organizacjom, które w czasie kryzysu państwa, wzięły na siebie odpowiedzialność, nie pytając o warunki i pomoc, które stanęły i realną troską o zwierzęta były tam i się nimi zajmowały. Chciałabym, żeby to wybrzmiało to podziękowanie. I żeby z tej komisji został kalendarz prac, dzięki któremu będziemy mogli wiedzieć, że idziemy w dobrym kierunku.

