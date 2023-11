1 z 9

Natalia Siwiec, Maja Sablewska, Edyta Górniak, Małgorzata Rozenek na targach kosmetycznych w Warszawie! Gwiazdy, które są ambasadorkami kilku marek kosmetycznych, pojawiły się na targach podczas, których promowały swoje produkty, rozdawały autografy i robiły sobie zdjęcia z fanami. Wielu zaskoczył widok Natalii Siwiec, dla której było to pierwsze oficjalne wyjście, od kiedy została mamą. Z kolei Edyta Górniak, która ostatnio rzadko bywa w Polsce, przyjechała na targi prosto z nagrań do "The Voice". Jak wyglądały gwiazdy? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

