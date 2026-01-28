Małgorzata Rozenek-Majdan przyleciała do Paryża, by wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu, podczas którego spotkała się z Anną Dello Russo. To włoska dziennikarka i redaktorka, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci światowego systemu fashion, znana z awangardowego stylu oraz wieloletniej kariery związanej z magazynem "Vogue". W Paryżu Rozenek spotkała się również z synem, który tam studiuje.

Rozenek pozuje z Anną Dello Russo

Małgorzata Rozenek-Majdan nie od dziś znana jest z realizowania ambitnych planów. Ostatnio gwiazda TVN mocno angażuje się w pomoc schroniskom i działania na rzecz ochrony zwierząt. Nie pozostaje również obojętna wobec spraw ważnych społecznie. Rozenek wraz z mężem wzięła udział w WOŚP.

Tym razem skorzystała z zaproszenia jednej z popularnych marek kosmetycznych i wyleciała do Francji, by wziąć udział w wyjątkowym evencie, na który przybyła sama Anna Dello Russo. Rozenek miała okazję zobaczyć ikonę mody z bliska, a nawet zrobić sobie z nią zdjęcie. Ten wyjątkowy moment opublikowała na swoim Instagramie.

Żona Radosława Majdana postawiła na długie, eleganckie spodnie w odcieniu nude oraz sweter z cyrkoniami. Oprócz spotkania z ikoną świata mody Rozenek wzięła udział w atrakcjach przygotowanych przez markę - jedną z nich był profesjonalny makijaż.

Przyjechaliśmy do Paryża ponieważ dzisiaj odbywa się światowy event nowego produktu ogłosiła na Instagramie.

Rozenek spotkała się z synem w Paryżu. Zaprezentował jej szkołę

Wyjazd do Paryża okazał się również idealną okazją dla Małgorzaty Rozenek-Majdan, by spotkać się ze swoim 20-letnim synem Stanisławem, który studiuje we Francji na kierunku projektowania mody. Syn Rozenek oprowadził mamę po prestiżowej szkole Institut Français de la Mode, prezentując modowe projekty.

Przy okazji wizyty w Paryżu odwiedziliśmy Stasia. Oprowadził nas po szkole napisała na Instagramie.

Małgorzata Rozenek bardzo wspiera syna w jego życiowej pasji, jaką jest projektowanie mody. Ostatnio Stanisław pochwalił się na Instagramie swoim awangardowym projektem, na co Rozenek zareagowała entuzjastycznym komentarzem. W przeszłości wielokrotnie podkreślała, że jest dumna z osiągnięć syna.

