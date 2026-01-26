Radosław Majdan to były polski piłkarz i bramkarz reprezentacji Polski, który do dziś pozostaje aktywny medialnie i chętnie angażuje się w sprawy ważne społecznie. W minioną niedzielę pojawił się na 34. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by razem z żoną, Małgorzatą Rozenek-Majdan, okazać realne wsparcie całej akcji. Były sportowiec bez skrupułów odniósł się również do wszechobecnej krytyki wobec gwiazd angażujących się w działalność fundacji.

Radosław Majdan szczerze o gwiazdach wspierających WOŚP

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest już za nami. Według najnowszych informacji WOŚP 2026 zebrał ponad 183 miliony złotych. Cała kwota zostanie przeznaczona na wsparcie diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci.

Podczas Wielkiego Finału organizowanego na warszawskich Błoniach nie zabrakło znanych osobistości. Na wydarzeniu pojawiła się prawdziwa plejada gwiazd - wśród nich m.in. Julia Wieniawa, Anna Dymna oraz oczywiście Radosław i Małgorzata Majdan.

Jak co roku, wydarzenie wywołało w sieci mnóstwo kontrowersji. Jedni otwarcie wyrażają swój szacunek i radość wobec akcji, inni natomiast krytykują działania Jerzego Owsiaka, doszukując się braku szczerości. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl Radosław Majdan został zapytany o to, co sądzi o fali krytyki wobec gwiazd wspierających WOŚP. Były piłkarz odpowiedział wprost.

Ja myślę, że każdy kto się w to angażuje nie może, że tak powiem, sugerować się opinią innych. Ja mówię, myślę, że w ogóle sugerowanie się opiniami ludzi, którzy cię nie znają, nawet jak zarzucają ci jakieś nieczyste intencje, to jest niewarte tego, żeby się przyjmować. Masz serce i rób to, co ci podpowiada serce, a twoje serce podpowiada ci, że tu być, żeby pomagać. I jeżeli włożysz jak najmniejszą nawet cegiełkę, ale włożysz do tej wielkiej inicjatywy, to bądź dumny, ciesz się, bo pomagasz również. A to, że ktoś to krytykuje, to najczęściej są to ludzie, którzy mają jak to się mówi, skrzywione spojrzenie na życie. Są zwolennikami teorii spiskowych. Często też niestety politycznie skręcają bardzo mocno w jakąś taką dziwną radykalną stronę powiedział Radosław Majdan.

Radosław Majdan apeluje do krytykujących WOŚP

W dalszej części rozmowy Radosław Majdan zwrócił się bezpośrednio do krytyków Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podkreślił, że takie podejście jego zdaniem jest efektem manipulacji politycznymi narracjami. Padły mocne słowa.

Daliście się zmanipulować, daliście się wykorzystać, daliście swojej tej ciemnej stronie wziąć górę i doszukują naprawdę się w fantastycznym wydarzeniu, naprawdę na skalę świata. Wy znaleźliście coś złego, coś z wami jest nie tak naprawdę. I to jest przykre i myślę, że tacy ludzie powinni się, nie wiem czy nad sobą zastanowić, to jest dobre słowo, ale może powinni pomóc sobie wyjść z tego emocjonalnego mroku, bo inaczej tego nazwać nie mogę wyznał wprost.

Radosław Majdan o wychowaniu dzieci. Tego ich uczy

Podczas 34. Finału WOŚP Radosław Majdan zdradził również, czy angażuje swoje dzieci w sprawy ważne społecznie. Okazało się, że cała rodzina odbyła wiele istotnych rozmów na temat wrażliwości społecznej. Co więcej, były piłkarz podkreślił, że jego pociechy są osobami wrażliwymi i empatycznymi wobec innych.

To jest jedna z cech, które od małego zawsze staramy się przekazać naszym dzieciom. Czy Stasiowi, czy Tadkowi, czy teraz Heniowi. I muszę powiedzieć, że udaje nam się to, bo każdy z nich jest wrażliwą osobą, każdy jest empatyczny i zawsze rozmawiamy o ludziach, zawsze rozmawiamy o potrzebach, zawsze rozmawiamy o tym, że ludzi trzeba szanować i ich wspierać opowiedział Radosław Majdan.

Zobacz więcej:

Radosław Majdan podczas finału WOŚP, fot. VIPHOTO/East News