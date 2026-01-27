Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek-Majdan angażuje się w sprawy ważne społecznie. W jednym z ostatnich wywiadów udzieliła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o strach Polek przed macierzyństwem. Celebrytka nie poprzestała na jednym argumencie, a jej wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach.

Rozenek o strachu Polek przed macierzyństwem

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie skupia się przede wszystkim na działaniach na rzecz ochrony zwierząt. Celebrytka pojawiła się w Sejmie, by realnie wpłynąć na poprawę losu bezdomnych psów. Oprócz intensywnego zaangażowania w tym obszarze Rozenek otwarcie zabiera głos także w wielu aktualnych tematach społecznych.

W rozmowie z portalem Jastrząb Post poruszono m.in. kwestię niskiej dzietności w Polsce. Rozenek bez ogródek wskazała przyczyny tego zjawiska. Jak podkreśliła, Polki mają bardzo mocne podstawy, by obawiać się macierzyństwa. Wszystko przez liczne problemy, z którymi muszą mierzyć się na każdym kroku.

Nie dziwię się kobietom. Rozumiem, dlaczego podejmują taką decyzję i skąd biorą się ich argumenty. Chociażby zamykanie porodówek i wszystko, co dzieje się wokół ustawy aborcyjnej, wysokie ceny mieszkań i kredytów, brak stabilizacji, sytuacja geopolityczna wyliczała Rozenek.

W dalszej części rozmowy Rozenek zaznaczyła, że obecne czasy i warunki wcale nie sprzyjają podejmowaniu decyzji o macierzyństwie. Celebrytka podkreśliła również, że kobiety, które mimo tych trudności decydują się na poszerzenie rodziny, powinny otrzymywać ogromne wsparcie.

To jest bardzo trudny czas na zostanie rodzicem, więc tym bardziej powinno się wspierać te osoby, które jednak zdecydowały się na urodzenie dziecka podkreśliła.

Rozenek wspomina swoje starania o macierzyństwo. To nie był łatwy czas

Małgorzata Rozenek-Majdan jest obecnie szczęśliwą mamą trójki synów: Stanisława, Tadeusza i Henryka. Rozenek-Majdan wielokrotnie mówiła także o swoich doświadczeniach związanych z procedurą in vitro. To właśnie dzięki niej doczekała się trójki synów i może spełniać się w roli matki. Szczególnie trudny był dla niej okres starań o najmłodszego syna - Henryka. W rozmowie z magazynem "Viva!" wyznała, że był to dla niej niezwykle emocjonalny czas.

O Henia staraliśmy się trzy lata. Nie wyobrażasz sobie, co to znaczy, jak strasznie dłuży się wtedy czas. Włożyliśmy w to mnóstwo wysiłku, całe serce. Cud boski, że nie świecę w ciemności po tej ilości różnych koktajli hormonalnych, jakie dostawałam wyznała w rozmowie.

Małgorzata Rozenek-Majdan, fot. Marysia Zawada/REPORTER