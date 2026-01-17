Roksana Węgiel to polska piosenkarka, która niedawno skończyła 21 lat. Mimo młodego wieku artystka może pochwalić się ogromnymi sukcesami w swojej muzycznej karierze. Zwyciężczyni Eurowizji Junior 2018 jest również szczęśliwą mężatką - wraz z mężem, Kevinem Mglejem, niedawno świętowała odnowienie przysięgi małżeńskiej. Choć w codziennym życiu Roxie wiele się dzieje, piosenkarka szczególnie ceni sobie czas spędzany z najbliższymi. Mama artystki, Edyta Węgiel, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z córką, na których obie wyglądają niezwykle podobnie.

Mama Roxie pozuje z córką do zdjęcia. Internauci nie kryją zdumienia

Od samego początku kariery Roksany Węgiel jej mama, Edyta, darzy ją ogromnym wsparciem. Rodzina Roxie często publikuje wspólne zdjęcia, co tylko potwierdza, jak bliska łączy ich więź. Ostatnio mama artystki udostępniła kilka kadrów z Warszawy, na których pozuje razem z córką. Na jednym ze zdjęć obie ubrane są identycznie, co jeszcze bardziej podkreśliło ich uderzające podobieństwo. Roxie skomentowała wpis swojej mamy krótkim "Kocham", a w sekcji komentarzy zawrzało.

wyglądacie jak dwie krople wody!!!

Wyglądacie jak siostry czytamy w komentarzach.

Roxie Węgiel świętuje z Kevinem Mglejem. Takie mają plany na przyszłość

Roksana Węgiel nie ukrywa niesłabnących uczuć wobec swojego wybranka, Kevina Mgleja. Para chętnie pokazuje się w mediach i nie stroni od czułych kadrów. Niedawno Kevin i Roxie zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej. Choć rzadko zdarza się, by już rok po ślubie podjąć taką decyzję, zakochani uznali ją za kolejny dowód łączącej ich wielkiej miłości.

Już jakiś czas temu Kevin i Roxie poinformowali o zakupie działki, na której ma stanąć ich nowy, wymarzony dom. Na razie nie zdradzają, w jakim tempie postępują prace budowlane. W jednym z wywiadów Roxie przyznała jednak, że to Kevin zajmuje się kwestiami technicznymi związanymi z budową, natomiast jej pozostawia sprawy wizualne i estetyczne.

Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę zdradziła Roxie w rozmowie z Radiem Eska.

Zobacz także: