Roksana Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Jej kariera nabrała tempa po wygranej w "The Voice Kids" oraz zwycięstwie w Eurowizji Junior. Ostatnio piosenkarka otrzymała propozycję nowej roli - jurorki w niemieckich preselekcjach do Eurowizji. Roxie wyjechała z tej okazji prosto do Berlina. Teraz jednak powróciła do Polski, by celebrować wyjątkowy dzień ze swoimi najbliższymi.

Roxie Węgiel ma powody do świętowania! Do sieci trafiły rodzinne kadry

Nie od dziś wiadomo, że Roksana Węgiel bardzo ceni sobie rodzinne więzi. Wokalistka jest szczególnie zżyta ze swoją mamą, Edytą Węgiel. Obie uwielbiają spędzać ze sobą czas i chętnie publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Kiedy więc nadarzyła się idealna okazja do spotkania, piosenkarka nie mogła odmówić sobie wspólnego świętowania.

Jak się okazuje mama młodej gwiazdy obchodziła swoje 43. urodziny. Z tej okazji Roxie Węgiel razem z mężem pojawili się w rodzinnym domu artystki. Roxie opublikowała na InstaStories rodzinne kadry z uroczystości. Uwagę zwracał piękny tort w pastelowych barwach oraz wiosenny bukiet kwiatów. Do fotografii Roksana dołączyła poruszające życzenia:

Prosto z Berlina na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego. Bądź zdrowa, szczęśliwa, spełniaj marzenia! Kochamy Cię brzmią życzenia Roxie.

Roksana Węgiel jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji 2026

Roksana Węgiel, która w 2018 roku zachwyciła całą Europę wygraną w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, kilka dni temu znów pojawiła się na wielkiej międzynarodowej scenie. Tym razem jednak w zupełnie nowej roli, jako członkini międzynarodowego jury podczas niemieckich preselekcji do Eurowizji 2026. To w Berlinie Roksana Węgiel dołączyła do grona ekspertów oceniających kandydatów walczących o reprezentowanie Niemiec w wiedeńskim finale Konkursu Piosenki Eurowizji 2026.

Roksana Węgiel nie ukrywa, że udział w jury to dla niej wielki zaszczyt i szansa na poznanie kulis słynnego konkursu od zupełnie innej strony. W rozmowach z mediami podkreśliła, że możliwość bycia jurorką to wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na Eurowizję z nowej perspektywy.

Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 roku mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju wyznała w rozmowie dla Eski.

Zobacz także:

Relacja Roksany Węgiel, fot. instagram@roxie_wegiel