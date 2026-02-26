Roksana Węgiel od dawna wzbudza ogromne zainteresowanie fanów, zwłaszcza jeśli chodzi o jej życie prywatne. Podczas ostatniej wizyty w radiu piosenkarka wzięła udział w dynamicznym wywiadzie, w którym musiała odpowiadać na krótkie i konkretne pytania. Niektóre z nich dotyczyły codziennych spraw, inne - bardzo osobistych tematów, o których zwykle mówi się rzadziej.

Pytania do Roksany Węgiel

Jedno z pierwszych pytań dotyczyło tatuaży. Artystka nie ukrywała, że ma ich kilka, choć jak zaznaczyła są raczej niewielkie.

Mam. Małe w sumie, ale mam - przyznała bez wahania.

Padło również pytanie o edukację. W ostatnich latach kariera muzyczna Roxie rozwijała się bardzo intensywnie, dlatego wielu fanów zastanawiało się, czy udało jej się pogodzić naukę z pracą. Piosenkarka rozwiała wątpliwości i potwierdziła, że zakończyła szkołę oraz zdała egzamin dojrzałości.

Pytania o życie prywatne

W trakcie rozmowy nie zabrakło także bardziej osobistych kwestii. Jedno z pytań dotyczyło tego, czy Roxie ma syna. Wokalistka odpowiedziała z uśmiechem, że nie ma dzieci, ale ma pasierba. To nawiązanie do jej związku z mężem, Kevinem, który ma dziecko z poprzedniej relacji.

Piosenkarka została również zapytana o to, kiedy poznała swojego partnera. Odpowiedziała krótko i konkretnie - miała wtedy 17 lat. Jak widać, ich relacja zaczęła się jeszcze zanim artystka osiągnęła pełnoletność.

Pytanie o ciążę padło bezpośrednio

Najwięcej emocji wzbudziło jednak pytanie o ciążę, które od pewnego czasu regularnie pojawia się wśród fanów i w mediach społecznościowych. Tym razem również nie zabrakło go podczas wywiadu. Gdy zapytano wprost, czy jest w ciąży, odpowiedź padła natychmiast. Roxie bez chwili zastanowienia zaprzeczyła, jasno dając do zrozumienia, że nie spodziewa się dziecka. Jej reakcja była szybka i stanowcza, co rozwiało wszelkie spekulacje.

Roxie odpowiedziała też na pytanie o wygląd

Pod koniec rozmowy pojawił się jeszcze jeden temat, który od dawna interesuje internautów - wygląd wokalistki. Zapytana o to, czy powiększała usta, Roxie nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi, lecz postawiła na charakterystyczny dla siebie żartobliwy ton.

A jak myślicie? - odpowiedziała z uśmiechem.

Krótki wywiad pokazał, że młoda gwiazda nie boi się bezpośrednich pytań i potrafi reagować na nie z dystansem. Jednocześnie jej stanowcza odpowiedź dotycząca ciąży jasno pokazuje, że na razie skupia się przede wszystkim na karierze i życiu rodzinnym, a plotki na temat powiększenia rodziny nie mają potwierdzenia.

