Roxie Węgiel chętnie dzieli się ze swoimi fanami nie tylko życiem zawodowej piosenkarki, lecz także chętnie pokazuje kadry z prywatnych chwil spędzonych z rodziną. Tym razem na instagramowym filmiku wystąpiła razem ze swoją mamą. Na tłumne reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

Roxie Węgiel pokazała nagranie z mamą. Fani są jednogłośni

Roxie Węgiel to obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Polska publika po raz pierwszy usłyszała o niej dzięki wygranej w "The Voice Kids", a później poznała ją całą Europa dzięki zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie "Eurowizja Junior". Niezwykle popularne single, kolejno nagrywane albumy i przede wszystkim ogromny talent wokalny sprawiły, że dziś Roxie nie schodzi ze sceny. W swoich mediach społecznościowych młoda gwiazda zdradza też skrawki swojego prywatnego życia. Tym razem zdecydowała się pokazać w mediach społecznościowych filmik z mamą w roli głównej.

W krótkim nagraniu fani mogli zobaczyć bardzo przyjemny, wolny od obowiązków dzień mamy i córki. Gwiazda kolejny raz udowodniła, że rodzina ma dla niej ogromne znaczenie.

Rodzina to podstawa. Odwiedziła mnie moja mama, z którą spędziłam girls day. To był super czas! Wybrałyśmy się na spacer, do fryzjera oraz na kawę. opisała filmik Roxie

Pod nagraniem nie zabrakło komentarzy internautów, wśród których królowały te zwracające uwagę na bardzo duże podobieństwo obu pań.

Ale ślicznie wyglądasz z mamą i jesteście mega podobne.

Mama to mama. Jesteście bardzo piękne i bardzo podobne.

Wyglądacie jak dwie krople wody.

Jak bliźniaczki. czytamy w komentarzach internautów

Piękna relacja Roxie Węgiel z mamą

Roxie Węgiel nie pierwszy raz publicznie przyznała, jak wiele łączy ją z mamą, jak bardzo ją kocha i jak wiele jej zawdzięcza. W jednym z wywiadów z Plejadą otworzyła się na temat tego, jak wpłynęła ona na to, jaką jest dziś osobą.

Zawdzięczam jej tak naprawdę te wszystkie wartości, które mi przekazała. To jak mnie wychowała. To, że nie tylko we mnie, ale w moich braciach też zbudowała ogromną wrażliwość. Jestem jej wdzięczna za to, że bardzo dużo poświęciła dla dzieci, bo jest bardzo zaangażowaną mamą - za to naprawdę ją doceniam. Jest cudowną osobą. To jest kobieta, która ma złote serce. mówiła Roxie Węgiel o mamie

