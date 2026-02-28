W 2018 roku Roksana Węgiel wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji Junior. Teraz ponownie zrobiło się o niej głośno w kontekście wydarzenia, podczas którego wystąpi w zupełnie nowej roli. Wokalistka zasiadła w jury niemieckich preselekcji do konkursu i już pochwaliła się pierwszymi zdjęciami.

Roksana Węgiel w niemieckich preselekcjach do Eurowizji

Roksana Węgiel znowu robi międzynarodowe kroki w swojej karierze - tym razem nie jako uczestniczka konkursu, lecz jako jurorka. Polka została zaproszona do międzynarodowego jury niemieckich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, gdzie wspólnie z innymi ekspertami z różnych krajów będzie oceniać uczestników walczących o prawo reprezentowania Niemcy w finale wiedeńskiego konkursu. To dla niej duże wyróżnienie i kolejny sygnał, że jej talent i obecność na eurowizyjnej scenie są coraz szerzej doceniane poza Polską.

W rozmowach z mediami Roksana przyznała, że rola jurorki to dla niej wyjątkowe doświadczenie, które pozwala spojrzeć na Eurowizję z innej perspektywy oraz poszerzyć kontakt z międzynarodową sceną muzyczną. Chociaż jej marzeniem pozostaje udział w Konkursie Piosenki Eurowizji jako wykonawczyni, teraz może wykorzystać swoją wiedzę i muzyczny zmysł, by pomóc wyłonić nową gwiazdę z Niemiec.

Roksana Węgiel pokazała zdjęcia z Berlina

W sobotę Roksana Węgiel pojawiła się w Berlinie i od razu podzieliła się w sieci zdjęciami z preselekcji. W efektownej czarno-białej mini przyciągała spojrzenia, a przy okazji zaprosiła fanów do oglądania transmisji w niemieckiej stacji emitującej eliminacje do Eurowizji.

Kochani, już o 20:15 w Telewizji ARD będę miała przyjemność być w jury niemieckich preselekcji do Eurowizji! Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, trzymam kciuki za wszystkich uczestników, I'm so excited! Coraz częściej przewija się u mnie temat Eurowizji napisała pod kadrami.

Zobacz także: