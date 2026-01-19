Roxie Węgiel to 20-letnia piosenkarka, która mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne sukcesy w karierze muzycznej. Oprócz wygranej na Eurowizji Junior 2018 artystka nieustannie koncertuje i tworzy nową muzykę. W jej kolejnych wyzwaniach niezmiennie wspiera ją mąż, Kevin Mglej, który często towarzyszy jej podczas wyjazdów. Tym razem para wybrała się na wymarzone wakacje do Dubaju. Roxie opublikowała słoneczne kadry oraz dodała wpis, który wiele wyjaśnia!

Roxie odpoczywa w Dubaju. Właśnie to ogłosiła

Roxie Węgiel jest szczęśliwą mężatką. Na dowód swojej wielkiej miłości Roxie i Kevin odnowili w tym roku przysięgę małżeńską. Para niewątpliwie uwielbia spędzać ze sobą czas. Roxie i Kevin są częstymi gośćmi na siłowni. Piosenkarka lubi chwalić się w mediach społecznościowych swoją zgrabną figurą, która jest efektem regularnych treningów. Teraz małżeństwo pozwoliło sobie na trochę wypoczynku i polecieli na wspólny wypad do Dubaju.

Roxie podzieliła się na swoim Instagramie kadrami w stroju kąpielowym. Dodała również wpis, który wyjaśnia, dlaczego para zdecydowała się na wakacje jeszcze w styczniu. Okazuje się, że to wyczekiwany odpoczynek przed intensywnym planem koncertowym Roxie.

Szybki reset przed sezonem koncertowym. ogłosiła we wpisie.

Kevin Mglej również korzysta z dubajskiej pogody i na swoim InstaStory opublikował zdjęcie spod plażowego parasola. Mąż Roxie nie krył również zachwytu nad pięknymi kadrami swojej żony.

Najpiękniejsza @roxie_wegiel napisał na InstaStory.

Także fani artystki nie szczędzili komplementów pod jej adresem.

Kevin i Roxie mają za sobą wspólny debiut

Kevin Mglej i Roxie chętnie pokazują się publicznie i nie kryją uczuć wobec siebie. Ostatnio mieli okazję podjąć wspólne wyzwanie. Kevin i Roxie zadebiutowali w dubbingu. Podkładali swoje głosy bajkowym postaciom w produkcji pt. "Miss Moxy. Kocia ekipa". Choć Roxie miała już okazję podkładać głos w bajkach, to dla Kevina był to debiut. Mąż Roxie opowiedział o swoich wrażeniach w "Pytaniu na śniadanie".

Szczerze, to jest taka przestrzeń, w której odnajdujesz takie wewnętrzne dziecko. Trochę możesz wyluzować. W sumie nie dubbingowałem jeszcze takiej poważniejszej roli. Chętnie bym to zrobił. Ale fajnie, fajnie. Powiem ci, że to jest ciekawa część fabuły zwanej życiem wyznał Kevin Mglej.

Relacja Kevina Mgleja, fot. Instagram @kevinmglej

