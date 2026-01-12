Roxie Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z popularniejszych par w rodzimym show-biznesie. Choć początkowo ich relacja budziła wiele skrajnych emocji, dziś cieszą się sympatią odbiorców. W 2024 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, co przez kolejne tygodnie było szczegółowo opisywane w mediach. W ubiegłym roku zakochani świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Właśnie wyszło na jaw, że z tej okazji zrobili coś niezwykłego.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętowali rocznicę w wyjątkowy sposób

Roksana i Kevin po raz kolejny zaskoczyli swoich fanów. Para, która stanęła na ślubnym kobiercu w sierpniu 2024 roku, już rok później postanowiła uczcić swoją rocznicę w niecodzienny sposób. Mąż wokalistki zorganizował ekskluzywną kolację w prestiżowej restauracji, by uczcić pierwsze wspólne 12 miesięcy małżeństwa.

Podczas rocznicowego wieczoru, oprócz romantycznej kolacji, para odnowiła również przysięgę małżeńską. Informacją podzielili się niespodziewanie w wywiadzie udzielonym reporterowi Radia Eska, co wzbudziło niemałe poruszenie wśród ich sympatyków.

No odnawialiśmy po roku. Może jesteśmy psychiczni? zastanawiała się Roxie Węgiel.

Odnowy przysięg stają się coraz popularniejsze, jednak dotychczas gwiazdy decydowały się na nie po około 10 latach małżeństwa. Tak chociażby postąpili Ania i Robert Lewandowscy. Najwyraźniej Roxie i Kevin nie zamierzali czekać i już zaledwie rok po ślubie postanowili dać kolejny dowód swojej wielkiej miłości.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej budują wymarzony dom

Odnowienie przysięgi to nie jedyny ważny moment w życiu pary. Kilka miesięcy temu z dumą poinformowali o zakupie działki pod Warszawą, na której już niebawem ma stanąć ich wymarzony dom.

Działka jest pod Warszawą. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to wyznała Roxie w rozmowie z Radiem Eska.

Roksana Węgiel zdradziła także, że postawili na jasny podział obowiązków z mężem. Nie od dziś wiadomo, że budowa i wykończenie domu to źródło wielu sporów wśród par, dlatego najwyraźniej Roxie i Kevin postanowili zawczasu temu zapobiec.

Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę

Nie możemy się doczekać, aż para pokaże pierwsze efekty prac.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w Dzień Dobry TVN, fot. AKPA

