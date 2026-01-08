Kevin Mglej to producent muzyczny, muzyk, autor tekstów i przedsiębiorca, który założył własną wytwórnię Unity Records mającą w swoim portfolio współpracę z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Szerszej publiczności dał się poznać dzięki swojemu związkowi z Roxie Węgiel, którego finałem był ślub pary muzyków w 2024 roku. Kevin i Roxie nie tylko spędzają ze sobą wszystkie najpiękniejsze prywatne chwile, lecz także współpracują ze sobą zawodowo. Teraz Mglej w końcu zdradził, jak życie u boku wokalistki wygląda z jego perspektywy.

Kevin Mglej w końcu przerwał milczenie i opowiedział, jak jest

Na Instagramie Roxie Węgiel pojawił się filmik, na początku którego pada teza, że niektórzy z jej fanów doskonale domyślają się, jak wygląda jej życie w trakcie trasy. Zaraz po tym do obserwatorów wokalistki przemówił jej mąż.

Na pewno nie wiecie, jak wygląda to z mojej perspektywy i dzisiaj trochę wam o tym opowiem zaczął mąż sławnej piosenkarki

Nie da się ukryć, że Kevin traktuje swoją żoną z wielkim szacunkiem i czułością. Pokazał, jak bezpiecznie i kulturalnie (przepuszczając przodem kobietę) wprowadza Roxie do wygodnego busa, gdzie zapewnił jej zarówno miłą atmosferę swoimi żarami, jak i małą rozrywkę w postaci prasy do czytania.

W trakcie przejazdu Mglej ani na chwilę nie zapominał o potrzebach i komforcie żony. W pewnym momencie zaproponował jej kawę i sam zakupił ją w znanej sieci kawiarni, przynosząc wypełniony nią gorący kubek wprost do rąk wokalistki w ciepłym busie.

Kawa dla żony - żona szczęśliwa! Stukamy się kubeczkami i jedziemy w trasę zakończył swoją relację Kevin Mglej

Jak Roxie Węgiel i Kevin Mglej celebrują swoją miłość?

Roxie i Kevin są obecnie jedną z najbardziej popularnych i lubianych par w polskim show-bieznesie. Ze względu na swoje prywatno-zawodowe połączenia nie brakuje im okazji, by pokazywać ich wspólne chwile w mediach społecznościowych, gdzie wierni fani tylko czekają na dowiedzenie się, nad czym właśnie pracują muzycy. Razem często publikuję zdjęcia, a ostatnio coraz większą uwagę fanów skupia metamorfoza ich sylwetek, nad którymi również pracuję razem na siłowni. Niedawno w urokliwy sposób świętowali też urodziny Kevina.

