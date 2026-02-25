Roxie Węgiel nie szczędzi swoim fanom radosnych nowin. W ostatnim czasie wydała aż dwa single, które bardzo szybko zyskały sobie uznania zarówno wśród słuchaczy, jak i radiostacji. Teraz Roksana Węgiel pochwaliła się swoim międzynarodowym sukcesem.

Roxie Węgiel na niemieckich preselekcjach do Eurowizji

Roxie Węgiel zdobyła sobie rozpoznawalność wśród polskiej publiki dzięki wygraniu "The Voice Kids". Nie trzeba było czekać długo, by młoda wokalistka zatriumfowała na arenie międzynarodowej, wygrywając Eurowizję Junior w 2018 roku. Teraz piosenkarka zaskoczyła informacją o powrocie do konkursu Eurowizji, lecz w Niemczech, i to w zupełnie nowej dla niej roli.

W niemieckich preselekcjach do 70. Konkursu Piosenki Eurowizji nastąpił prawdziwy przełom. O wyborze reprezentanta Niemiec będzie decydować międzynarodowe, 20-osobowe jury, do którego zaproszono właśnie Roksanę Węgiel. Wokalistka będzie współdecydować o tym, kto wystąpi na międzynarodowej scenie Eurowizji już 28 lutego. Oficjalny komunikat pojawił się na stronie eurovision.de. O tak dużym wyróżnieniu Roxie wypowiedziała się w dla Eski.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz, że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 roku mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju przekazała Roxie Węgiel.

To nie pierwszy raz, kiedy Roxie Węgiel i Kevin Mglej dzielą się radością w ostatnim czasie.

Wzruszona Roksana Węgiel dziękuje fanom i mediom

Wieść o udziale Roxie Węgiel w niemieckich preselekcjach szybko obiegła media i Internet. Za ogrom wsparcia i gratulacji wzruszona wokalistka podziękowała na jednym z ostatnich Instatories.

Bardzo Wam dziękuję za takie wsparcie!!!Jestem ogromnie wzruszona, że tak zareagowaliście! Dziękuję wszystkim mediom, które o tym mówią, uważam, że jako Polacy jesteśmy w stanie robić duże rzeczy, a ja wszędzie gdzie będę, postaram się godnie reprezentować Polskę napisała Węgiel.

Zobacz także: