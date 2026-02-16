Roxie Węgiel i Kevin Mglej podzielili się swoim szczęściem. Te zdjęcia mówią wszystko
Roxie Węgiel i Kevin Mglej podzielili się swoim szczęściem. Para poleciała do słonecznej Hiszpanii, aby tam świętować walentynki. Teraz zakochani pokazali wyjątkowe i bardzo romantyczne kadry. Fani od razu zareagowali, posypały się komentarze.
Roksana Węgiel i Kevin Mglej uczcili walentynki w wyjątkowy sposób. Piosenkarka i jej mąż polecieli do Hiszpanii, gdzie spędzili romantyczne chwile tylko we dwoje. Roxie i Kevin pokazali, jak się bawili. Pokazali gorące zdjęcia!
Roxie i Kevin świętują w Alicante. Nie zabrakło namiętnych zdjęć
Roxie Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Zaczynała w telewizyjnym programie "The Voice Kids" jako trzynastolatka, a później wygrała "Eurowizję Junior". Dziś Roxie ma na swoim koncie już dwa albumy muzyczne oraz mnóstwo radiowych hitów. Prywatnie jest żoną Kevina Mgleja, z którym wzięła ślub w 2024 roku. Zakochani chętnie pokazują się razem na oficjalnych wydarzeniach i publikują w sieci wspólne kadry.
Tuż po walentynkach Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem udostępnili na Instagramie zdjęcia, które natychmiastowo wywołały poruszenie wśród Internautów. Na fotografiach wykonanych w hiszpańskim Alicante zobaczyć można parę w niecodziennym wydaniu. Kevin zaprezentował się w klasycznym, czarnym garniturze z białą koszulą, a Roxie w czarnej sukience z fikuśnymi wycięciami. Cała uwagę skradły jednak maski zakochanych. Sam Kevin żartobliwie podpisał swój post:
Jestem Batmanem.
Internauci nie szczędzą komentarzy po zdjęciami Roxie i Kevina
Roxie Węgiel i Kevin Mglej jak zwykle wywołali w mediach społecznościowych niemałe zamieszanie. Pod ich fotkami z walentynkowego wyjazdu od razu posypały się komentarze.
Przesłodcy!
Pięknie się na Was patrzy!!
Ulubione małżeństwo
Jedna z fanek wyróżniła się komentarzem, przypominając, że już 17 lutego ukaże się nowy singiel Roxie Węgiel:
Nie mogę się doczekać 17.02. Już coraz bliżej!!!
Tylko spójrzcie, jak Roxie i jej mąż uczcili święto zakochanych.
