Roksana Węgiel i Kevin Mglej uczcili walentynki w wyjątkowy sposób. Piosenkarka i jej mąż polecieli do Hiszpanii, gdzie spędzili romantyczne chwile tylko we dwoje. Roxie i Kevin pokazali, jak się bawili. Pokazali gorące zdjęcia!

Roxie i Kevin świętują w Alicante. Nie zabrakło namiętnych zdjęć

Roxie Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Zaczynała w telewizyjnym programie "The Voice Kids" jako trzynastolatka, a później wygrała "Eurowizję Junior". Dziś Roxie ma na swoim koncie już dwa albumy muzyczne oraz mnóstwo radiowych hitów. Prywatnie jest żoną Kevina Mgleja, z którym wzięła ślub w 2024 roku. Zakochani chętnie pokazują się razem na oficjalnych wydarzeniach i publikują w sieci wspólne kadry.

Tuż po walentynkach Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem udostępnili na Instagramie zdjęcia, które natychmiastowo wywołały poruszenie wśród Internautów. Na fotografiach wykonanych w hiszpańskim Alicante zobaczyć można parę w niecodziennym wydaniu. Kevin zaprezentował się w klasycznym, czarnym garniturze z białą koszulą, a Roxie w czarnej sukience z fikuśnymi wycięciami. Cała uwagę skradły jednak maski zakochanych. Sam Kevin żartobliwie podpisał swój post:

Jestem Batmanem.

Internauci nie szczędzą komentarzy po zdjęciami Roxie i Kevina

Roxie Węgiel i Kevin Mglej jak zwykle wywołali w mediach społecznościowych niemałe zamieszanie. Pod ich fotkami z walentynkowego wyjazdu od razu posypały się komentarze.

Przesłodcy!

Pięknie się na Was patrzy!!

Ulubione małżeństwo czytamy komentarze fanów

Jedna z fanek wyróżniła się komentarzem, przypominając, że już 17 lutego ukaże się nowy singiel Roxie Węgiel:

Nie mogę się doczekać 17.02. Już coraz bliżej!!!

Tylko spójrzcie, jak Roxie i jej mąż uczcili święto zakochanych.

