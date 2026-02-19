Roksana Węgiel ponownie przyciągnęła uwagę swoją stylizacją. Płaszcz, który wybrała nie tylko podkreśla jej wyczucie stylu i zamiłowanie do modowych eksperymentów, ale pokazuje też, że piosenkarka mocno dba o swój wizerunek i nie ma zamiaru pozwalać sobie na wpadki. Te zdjęcia paparazzi to hit. Zobaczcie sami!

Roksana Węgiel w stylowym płaszczu "chocolate brown"

Roksana Węgiel dorastała na oczach swoich fanów, którzy doskonale pamietają ją jako małą dziewczynkę z "The Voice Kids". Dziś jest jedną z najważniejszych gwiazd młodego pokolenia i cały czas buduje swoją markę, ale teraz już wspólnie z mężem, Kevinem Mglejem. Na przestrzeni lat sporą metamorfozę przeszedł też styl Roksany Węgiel. Jakiś czas temu jej stylizacje były postrzegane jako zbyt odważne, ale w ostatnim czasie piosenkarka zachwyca i wygląda na to, że znalazła już swój styl.

Ostatnio została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała studio. Tego dnia artystka wybrała długi płaszcz w kolorze "chocolate brown" i okazuje się, że w tej stylizacji nawet śnieżyca była jej niestraszna. Ten stylowy element garderoby okazał się kluczowy, a gwiazda wyglądała w nim doskonale. Jak widać, Roksana Węgiel nie boi się inwestować w modę i stawia na jakościowe, ale i stylowe ubrania.

Roksana Węgiel i jej najnowsze plany

W życiu zawodowym artystki też wiele się dzieje. Roksana Węgiel wraca z nową piosenką „Na szeroką wodę”, której towarzyszy wyjątkowy teledysk nakręcony na zamarzniętym Bałtyku. Artystka zapowiada w ten sposób swój najnowszy album „Błękit”, planowany na wiosnę 2026 roku. Tym razem gwiazda postawiła na niecodzienną i niezwykle odważną oprawę nowego singla. Jej nowa piosenka "Na szeroką wodę" z miejsca przykuwa uwagę, głównie za sprawą spektakularnego teledysku zrealizowanego na zamarzniętym Morzu Bałtyckim ze spiętrzonymi bryłami lodu i śniegu w tle.

Nowa piosenka Roksany Węgiel otwiera kolejny rozdział w jej karierze, a tymczasem zobaczcie, w jakiej sytuacji ostatnio paparazzi przyłapali piosenkarkę. Tym razem była bez Kevina....

Sami spójrzcie na nowe zdjęcia Roksany Węgiel! Wygląda obłędnie.

