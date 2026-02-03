Roksana Węgiel to młoda piosenkarka, która nieustannie rozwija swoją karierę muzyczną. Zwycięstwo w programie „The Voice Kids” oraz sukces na Eurowizji Junior były dla niej idealną przepustką do zdobycia szerokiego rozgłosu. Artystka rozpoczęła nowy rok z przytupem, koncertując i przygotowując dla fanów muzyczne nowości. Jej najnowsze nagranie nie pozostawia żadnych wątpliwości. Roxie Węgiel szykuje coś naprawdę wyjątkowego!

Roxie Węgiel ogłosiła to o poranku. Niecodzienne wieści

Roksana Węgiel na bieżąco informuje swoich fanów o tym, co najważniejszego dzieje się w jej życiu. Piosenkarka często pozwala internautom na zadawanie pytań dotyczących życia prywatnego. Co prawda młoda artystka znajduje też czas na regenerację w swoim intensywnym życiu, jednak zazwyczaj nie trwa ona zbyt długo. Roxie jeszcze niedawno wypoczywała z mężem, Kevinem Mglejem, w Dubaju, a teraz już przekazuje kolejne zaskakujące wieści.

Młoda piosenkarka nie próżnuje i od wczesnego poranka przygotowuje się do wyjątkowego dnia. Okazało się, że Roxie będzie dziś nagrywać spontaniczny klip w miejscu, którego nikt się nie spodziewa. Jak zdradziła artystka, odbiorcy mogą być naprawdę zaskoczeni, gdy zobaczą okoliczności, w jakich powstaje nowe nagranie. Jedno jest pewne - po tej wiadomości wszyscy fani Roksany Węgiel z niecierpliwością będą oczekiwać muzycznych nowości!

Jest 6:50, a zobaczcie już jestem gotowa, mam wałki na włosach pozakładane i jest ciemno i jedziemy właśnie nagrywać klip spontanicznie w takie miejsce, że jak wam pokaże to myślę, że nie uwierzycie, co tam się wydarzyło opowiedziała Roxie na Instagramie.

Roksana Węgiel nie kryje wzruszeń podczas koncertów

Roksana Węgiel to piosenkarka, która naprawdę kocha to, co robi. Widać to chociażby po jej ogromnym zaangażowaniu podczas koncertów. Wokalistka stara się być jak najbliżej swojej publiczności.

Roxie wzruszyła się na jednym z ostatnich występów. Wszystko za sprawą emocjonalnego wykonania jej najnowszego utworu pt. „Błękit”. Najmłodsi fani piosenkarki śpiewali razem z nią, co wywołało u artystki falę wzruszenia. Nie zabrakło również komentarza od męża Roxie, który zawsze okazuje jej ogromne wsparcie. „Jakie to urocze” - napisał.

Śpiewajcie bo się wzruszyłam. Śpiewajcie za mnie zwróciła się do publiczności.

Relacja Roksany Węgiel, fot. Instagram@roxie_wegiel