Roksana Węgiel ponownie wzbudziła poruszenie w sieci. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała serię zdjęć ukazujących momenty z jej życia prywatnego. Największe emocje wśród internautów wzbudziły fotografie, na których artystka pozuje w bikini.

Takich ujęć fani Roksany Węgiel dawno nie widzieli

Zdjęcia wykonane zostały na plaży oraz w pokoju hotelowym, gdzie Węgiel prezentuje się w błękitnym kostiumie kąpielowym, z rozwianymi włosami i promiennym uśmiechem.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Roksana Węgiel publikuje odważniejsze fotografie. Tym razem jednak liczba zdjęć i ich różnorodność sprawiły, że fani są zachwyceni. Cała seria została określona przez piosenkarkę jako "random fotki", a wśród nich znalazły się nie tylko zdjęcia z plaży, ale także ujęcia z samolotu, koncertów czy treningów na siłowni.

Nie zabrakło pełnych czułości kadrów z mężem – Kevinem Mglejem. Zdjęcia opublikowane przez Roksanę Węgiel spotkały się z lawiną komentarzy. Fani nie szczędzili komplementów pod adresem artystki, podkreślając jej urodę, naturalność oraz odwagę w pokazywaniu prawdziwego życia. "Cudownie wyglądasz", "Jaka ty jesteś śliczna", "Roksana, masz obłędną figurę" – to tylko niektóre z wpisów.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej budują dom

Ostatnio para wybrała się na rajskie wakacje do Dubaju, które pozwoliły im nieco złapać oddechu przed naprawdę intensywnym czasem. Roxie Węgiel lada moment rozpocznie koncertowanie, a w międzyczasie razem z Kevinem buduje wymarzony dom!

Kilka tygodni temu małżonkowie pochwalili się zakupem działki pod Warszawą. Choć nie wiadomo, na jakim etapie obecnie są prace, Roxie zdradziła jakiś czas temu, że już na samym początku dokonali z Kevinem jasnego podziału obowiązków.

Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę wyznała w rozmowie z Radiem Eska.

Nie możemy doczekać się, aż Roksana i Kevin pochwalą się pierwszymi postępami na budowie.

