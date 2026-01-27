Roksana Węgiel to 20-letnia piosenkarka, która obecnie intensywnie koncertuje i skupia się na swojej muzycznej karierze. Artystka stara się również utrzymywać bliski kontakt z fanami, dlatego na swoich mediach społecznościowych zorganizowała Q&A, aby każdy mógł zadać jej pytanie. Jedno z nich dotyczyło powrotu piosenkarki do blond włosów. Roxie szybko udzieliła dosadnej odpowiedzi, nie szczędząc szczerości. Nie zabrakło także zdjęcia w zupełnie nowej odsłonie.

Roxie Węgiel w blondzie

Roxie Węgiel otworzyła się na fanów, umożliwiając im zadawanie nurtujących pytań, na które chętnie odpowiedziała publicznie. Piosenkarka jest ostatnio bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje koncerty oraz zdradza szczegóły ze swojego życia prywatnego. Choć Roksana Węgiel nie słynie ze spektakularnych metamorfoz, tym razem zaskoczyła fanów szczerym wyznaniem. Na InstaStories pojawiła się odpowiedź na pytanie jednej z fanek.

Roksana wrócisz kiedyś do blondu? Ślicznie wyglądałaś w blond włosach napisała jedna z fanek Roxie.

Piosenkarka udostępniła zdjęcie sprzed lat, kiedy przez pewien czas była blondynką. Mimo zachwytu fanki - Roxie wcale nie podzielała entuzjazmu. Wprost przyznała, że ten kolor nie był dla niej odpowiedni.

No zobaczcie. Dramat XD Wyglądałam jak inny człowiek. Totalnie mi to nie pasowało wyznała Roxie.

Roksana Węgiel podobna do swojej mamy. Wyglądają jak siostry

Roksana Węgiel w ostatnim czasie opublikowała kilka zdjęć ze swoją mamą. Fani nie kryli zdziwienia, zwracając uwagę, że obie wyglądają bardziej jak siostry niż mama z córką. Na publikacjach Roxie wyraźnie widać, że łączy je bardzo bliska relacja.

Mama artystki jest dla niej ogromnym wsparciem w karierze i towarzyszy jej od samego początku muzycznej drogi, która rozpoczęła się od wygranej w programie "The Voice Kids". W jednym z ostatnich postów piosenkarka podkreśliła, że rodzina jest dla niej życiowym priorytetem.

Rodzina to podstawa. Odwiedziła mnie moja mama, z którą spędziłam girls day. To był super czas! Wybrałyśmy się na spacer, do fryzjera oraz na kawę. napisała Roxie.

