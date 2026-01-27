Roxie Węgiel jest jedną z najsławniejszych gwiazd młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. W 2024 roku piosenkarka wzięła ślub z muzykiem i producentem muzycznym Kevinem Mglejem, z którym razem tworzy zarówno kwitnący prywatnie, jak i eksponowany medialnie związek. Mglej, przy okazji rozmowy z dziennikarzem Radia Eska, zaskoczył wyznaniem i wprost stwierdził, że to, jak ich relacja eksponowana jest na Instagramie, mija się z rzeczywistością.

Kevin Mglej nagle wyznał prawdę o związku z Roxie Węgiel

Roxie Węgiel i Kevin Mglej tworzą udane małżeństwo, które nierzadko eksponowane jest też medialnie. Na weselu odbywającym się po cermonii zaślubin pary nie brakowało największych gwiazd polskiego show-biznesu. Od tamtej pory Roxie z Kevinem coraz częściej pojawiają się wspólnie nie tylko na Instagramie, lecz także na wydarzeniach medialnych, chętnie biorąc udział w wywiadach. Jednego z nich para udzieliła dziennikarzowi Radia Eska.

Podczas rozmowy Kevin Mglej zdecydował się zdradzić szerszej publice, w czym tkwi sukces jego cały czas kwitnącej relacji z Roxie, co widać, chociażby po zdjęciach i filmach umieszczanych przez parę w mediach społecznościowych.

Duży sukces naszego związku to jest to, że my jesteśmy dużo bardziej szczęśliwi, niż to widać na Instagramie, a widać, że jesteśmy szczęśliwi. Więc to jest chyba fajne zdradził Kevin.

Od razu po wypowiedzeniu tego zdania przez muzyka, kilka słów od siebie dodała również Roxie, podkreślając, że najważniejszą wartością dla niej jest to, jak naprawdę czuję się w relacji ze swoim mężem, a nie obraz, jaki tworzony jest na podstawie ich relacji w mediach społecznościowych.

Najważniejsze jest to, jak my czujemy. To jest najważniejsze w związkach. A nie to, co ktoś sobie pomyśli podkreśliła Roxie Węgiel.

Kevin Mglej zdradził receptę na udany związek

W dalszej części rozmowy Kevin Mglej zaznaczył, że jest wyjątkowo dumny i szczęśliwy z faktu, że fundamentem jego związku z Roxie jest prawdziwa, szczera przyjaźń.

Ostatnio o tym dużo gadaliśmy, że w sumie strasznie się przyjaźnimy, uwielbiamy spędzać razem czas i to jest taki nasz flex, że żona/mąż, to jest ktoś, z kim chcę spędzać czas i jest fajnie podsumował Kevin.

