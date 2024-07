Rowan Atkinson, którego widzowie znają z roli Jasia Fasoli miał wypadek samochodowy! Jak poinformowało BBC, auto brytyjskiego komika uderzyło w drzewo i latarnię, po czym stanęło w ogniu. Słynny aktor o własnych siłach zdążył uciec z wartego prawie 3 miliony złotych McLarena F1 i sam wezwał służby ratownicze. Komika przewieziono do szpitala w Peterborough.

Przypomnijmy, że samochody to największa pasja Atkinsona, który posiada własną kolekcję najlepszych i najdroższych aut sportowych.

Mamy nadzieję, że sympatyczny komik szybko wróci do zdrowia!

Reklama