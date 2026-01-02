Roxie Węgiel w rozmowie z mediami skomentowała romski ślub Viki Gabor i odniosła się do medialnego szumu wokół uroczystości. Roxie pogratulowała młodszej koleżance ze sceny, ale również podzieliła się gorzką refleksją. Nie uwierzycie, co powiedziała.

Viki Gabor wzięła romski ślub, a później zaskoczyła swoich fanów

27 grudnia media obiegła wiadomość, że Viki Gabor w wieku 18 lat wzięła ślub z Giovanim. Ceremonia odbyła się w Krakowie i przebiegła zgodnie z tradycją romską. Jej wybrankiem jest Giovani, wnuk Bogdana Trojanka - lidera zespołu Terne Roma. Sam Bogdan Trojanek zamieścił wideo z wydarzenia.

(...) Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie komentował wówczas Bogdan Trojanek.

Na nagraniu było widać, jak młoda para świętuje z rodziną. Internauci licznie komentowali film, dzieląc się zarówno zachwytem, jak i krytyką. Kilka dni po romskim ślubie wydarzyło się coś, czego nikt po Viki Gabor się nie spodziewał. Młoda piosenkarka nagle usunęła wszystkie treści publikowane wcześniej na jej koncie na Instagramie.

Roxie Węgiel o medialnej burzy wokół Viki Gabor: „Współczuję jej”

Teraz na temat głośnego "ślubu" Viki Gabor wypowiedziała się Roksana Węgiel, która sama doświadczyła medialnego szumu po ogłoszeniu swoich zaręczyn w maju 2023 roku. W rozmowie z Eską, podczas Sylwestra z Dwójką w Katowicach, powiedziała wprost, że współczuje młodszej koleżance. Wygląda na to, że odniosła się również do skasowania przez Viki postów na Instagramie.

Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć podsumowała dla Eski.

Czy Viki Gabor zareaguje na komentarz Roksany Węgiel? W ostatnim czasie głośno było o relacji pomiędzy artystkami, a zaledwie kilka tygodni temu Viki Gabor nie hamowała się komentując konflikt z Roxie Węgiel.

