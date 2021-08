„Ślub od pierwszego wejrzenia”: Karol chwali się nowym zdjęciem Laury! Ale bajka

Oliwia i Łukasz ze „ Ślubu od pierwszego wejrzenia ” są jedną z par, która po emisji programu nadal jest razem. Co więcej niedawno przyszedł na świat ich synek, Franciszek. Teraz Łukasz na dowód tego, że od początku połączyło ich prawdziwe uczucie opublikował wspólne zdjęcie, na którym oboje znali się od kilku godzin, a już widać, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. To trzeba zobaczyć! To była strzała amora! Łukasz pochwalił się na Instagramie zdjęciem z Oliwią, na którym para dopiero się poznała. Po kilku godzinach zachowywali się jak narzeczeństwo z długim stażem. Widać, że połączyło ich prawdziwe uczucie: Uwierzycie, że na tym zdjęciu znaliśmy się zaledwie kilka godzin. Love is all around😁 - napisał Łukasz na Instagramie. Fani Oliwii i Łukasza są zachwyceni ich wspólnym zdjęciem i podkreślają, że od początku widać było chemię między nimi: Od początku wierzyłam, że wam się uda 😀 miłość w oczach 😍 Trzeba trafic i tyle ;) Widać tą chemię między wami 😍 Tak miało być ❤️ Wspaniale, że Wam się udało😍 Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Aż trudno uwierzyć, że para znała się zaledwie od kilku godzin. Ile tu miłości! Zobacz także: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętuje roczek synka. Jerzyk to cały tata? Wyświetl ten post na Instagramie. Uwierzycie, że na tym zdjęciu znaliśmy się zaledwie kilka godzin. Love is all around😁 #ślub #ślubodpierwszegowejrzenia #poznajemysie #całuski #wesele #chemia #cosiskrzy #wspomnienia #zakuchtani Post udostępniony...