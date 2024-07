Po rozwodzie z mężem Małgorzata Rozenek stała się wdzięcznym obiektem plotek, a prasa doszukiwała się romansu przy każdej okazji, gdy widziano ją z jakimś mężczyzną. Najwięcej emocji wzbudził jej relacja z Radosławem Majdanem - w mediach opisywano ich romantyczne randki, doszukiwano się wspólnych zdjęć. Perfekcyjna Pani Domu jednak zdecydowanie zaprzeczała tym doniesieniom. Przypomnijmy: Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie są już razem?

Wszystko jednak wskazuje na to, że Małgorzata i Radosław jednak są razem. Świadczyć mogą o tym zdjęcia paparazzi, które opublikował najnowszy numer "Życia na Gorąco". Widzimy na nich Rozenek w towarzystwie Majdana, którzy spacerują z synami gwiazdy i jej rodzicami. Według relacji fotoreporterów cała szóstka wybrała się na wspólny spacer po warszawskim Starym Mieście, a gdy jeden z synów Małgorzaty narzekał na zmęczenie, "wujek" Radek wziął go na barana. Trzeba przyznać, że z zamieszczonych zdjęć wyłania się dość sielankowy obraz nowej relacji Rozenek, której daleko do pospolitego romansu...

Tak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spędzają czas z jej rodziną. Jest jeszcze sens zaprzeczać?

(fot. "Życie Na Gorąco" nr 3/2014)

