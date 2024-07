Plotki o romansie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana pojawiły się kilka tygodni temu i wzbudziły ogromną sensację. Żadne z nich nie skomentowało oficjalnie tych doniesień, ale w kuluarach mówiło się sporo o tym, co łączy Perfekcyjną Panią Domu i byłego bramkarza. Przypomnijmy: "Całowali się, nie mogli oderwać od siebie oczu"

Z czasem zaczęły się jednak pojawiać informacje, które łagodzą nieco doniesienia o ognistym romansie. Osoby z bliskiego otoczenia gwiazd twierdzą, że choć para rzeczywiście wybrała się do kina, to było to tylko czysto przyjacielskie spotkanie. Oboje od tego czasu pojawili się na oficjalnych imprezach, ale żadne z nich nie chciało odpowiadać na pytania dotyczące życia prywatnego. Nieco bardziej rozmowni są za to ich znajomi, którzy na łamach "Flesza" postanowili przybliżyć nieco więcej szczegółów.

Rozenek zakończyła znajomość z Majdanem? Bzdura! Małgosia lubi Radka. Romansu tam nie ma. Przyjaźń to za duże słowo, ale są dobrymi kumplami. I pewnie jeszcze nieraz zobaczymy ich razem w kinie - zdradza koleżanka Perfekcyjnej Pani Domu w rozmowie z "Fleszem".

Czyżby więc sensacyjny romans okazał się przyjacielską relacją? Taka wersja wydarzeń z pewnością dla wielu jest rozczarowująca... Rzeczywiście tylko się kumplują?

