Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" przygotowują się do narodzin swojego pierwszego dziecka. Wiadomość o ciąży rolniczki była niemałym zaskoczeniem. Para ogłosiła tę radosną nowinę jakiś czas temu, a potem zaczęła przygotowywać się do ślubu. Ceremonia odbyła się 28 września, a na ślubie obecna była nie tylko rodzina państwa młodych, ale także znajomi z programu "Rolnik szuka żony" - Marta Manowska czy Agnieszka i Robert z 2. edycji show. Teraz, gdy emocje już opadły, Małgosia może skupić się na przygotowaniach do nowej roli. A wszystko wskazuje na to, że nie ma na to dużo czasu! Właśnie pokazała swój brzuszek i trzeba przyznać, że jest już ogromny. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

