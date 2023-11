1 z 5

Małgosia Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) z "Rolnik szuka żony" spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Szczęśliwym przyszłym ojcem jest oczywiście Paweł, którego wybrała w programie. Para szybko odkryła, że wiele ją łączy i zakochała się w sobie. Nie da się ukryć, ze to jest miłość jak z bajki! Para wzięła ślub w piątek, 28 września, a teraz nie pozostało jej nic innego, jak przygotowania do tej najważniejszej życiowej roli. Małgosia już zaczyna kompletować wyprawkę i pokazała na Instagramie zdjęcie, które was rozczuli! Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii.

