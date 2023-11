Małgosia i Paweł w programie "PnŚ" opowiedzieli o początkach swojej znajomości. Rolniczka przyznała, że kiedy przeczytała list od Pawła od razu wiedziała, że musi go zaprosić do swojego gospodarstwa. A kiedy poczuli, że zaczyna rodzić się uczucie? Na randce w stadninie koni!

Myślę, że ta nasza pierwsza randka w stadninie- już wtedy wiedzieliśmy, że coś się dzieje, a potem już się wszystko potoczyło samo - zdradziła Małgosia. Był też moment, kiedy Paweł mi się przyśnił- to mi dało do myślenia.

Małgosia i Paweł przyznali, że zaprzyjaźnili się z osobami z produkcji programu, którzy od samego początku mocno ich wspierali.

Ze strony produkcji mieliśmy ogromne wsparcie. Wsparcie czujemy do dzisiejszego momentu, kiedy ten nasz ślub i wesele mogliśmy przeżyć również z osobami z produkcji, gdzie czuliśmy to wsparcie i mieliśmy świadomość, że to są nasi najbliżsi przyjaciele- przyznała rolniczka.