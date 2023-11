Ostatni odcinek "Rolnik szuka żony" była bardzo emocjonujący. Widzów zdecydowanie najbardziej poruszył wątek Łukasza Sędrowskiego, który wybrał się na randkę z piękną Pauliną. Mimo początkowych zachwytów, szybko okazało się jednak, że Łukasz postanowił odrzucić Paulinę. To był szok dla dziewczyny, która nie ukrywała swoich emocji.

I po co to wszystko było? Te wszystkie zapewnienia, marzenia… Jesteś największym hipokrytą, jakiego w życiu spotkałam - powiedziała zawiedziona i rozczarowana Paulina.

Łukasz nie zamierzał jednak się tłumaczyć, za to zaatakował Paulinę! Uznał, że dziewczyna jest zaborcza i zazdrosna, więc nie powinna się dziwić, że on nie chce być z taką kobietą.

Nie mogę być z kimś tak zawistnym. Widzisz, jak się zmieniły twoje uczucia? Czy ja potrzebuję takiej kobiety, która tak reaguje? Czy myślisz, że było mi fajnie to powiedzieć? To co mi w tej chwili pokazałaś, to niestety... - powiedział.