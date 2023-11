1 z 4

Łukasz z "Rolnik szuka żony" od samego początku wiedział, że wybierze Agatę? Piąta edycja programu przynosi widzom ogromne emocje. Wszystko wskazuje na to, że największe kontrowersje wzbudza rolnik Łukasz, który w ostatnim odcinku show w dość zaskakujący sposób pożegnał się z jedną ze swoich kandydatek. Rolnik podziękował Paulinie, która do tej pory myślała, że jest jego faworytką. Zdenerwowana dziewczyna przyznała przed kamerami, że Łukasz kontaktował się z nią w przerwie między nagraniami i dawał jej nadzieję, że to ona skradła jego serce.

Internauci byli wściekli na rolnika, który według nich zwodził Paulinę i niepotrzebnie robił jej nadzieję na związek. Paulina ciężko pracowała, pomagała Łukaszowi w codziennej pracy w gospodarstwie - jednak rolnik wciąż był bardziej zauroczony Agatą, od której nie mógł oderwać wzroku. Jak już wiemy rolnik w poprzednim odcinku potwierdził, że chce być z Agatą.

Zobacz: "To był najważniejszy dzień w moim życiu" Łukasz i Agata z "Rolnik szuka żony" są parą! Padły też słowa o... ciąży!

Teraz w magazynie "Tele Tydzień" pojawił się wywiad z Łukaszem z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Rolnik przyznaje w nim, że już na etapie listów wytypował tę jedyną! Zobaczcie, co powiedział o Paulinie, Agacie i Iwonie! Jak wyobraża sobie swoją przyszłość z ukochaną?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Dramatyczna randka Łukasza i Pauliny! Rolnik złamał jej serce