Kolejna "rolnikowa" tajemnica wychodzi na jaw! Paulina Rykała, uczestniczka "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Łukasza, przyjechała specjalnie do Polski z Hagi po to by wziąć udział w programie TVP. Paulina od razu wpadła w oko Łukaszowi. Piękna, zdolna, pracowita, bardzo zgrabna... W rozmowach z Łukaszem nie pochwaliła się swoim hobby - okazuje się, że Paulina Rykała jest... kulturystką. Na Instagramie śledzi ją ponad 2 tysiące osób, liczba fanów ciągle rośnie, a Paulina nie przestaje wrzucać na profil swoich zdjęć z siłowni czy z zawodów.

PS. Myślicie, że gdyby Łukasz wcześniej zobaczył te zdjęcia, wybrałby właśnie Paulinę? ;)

