Za nami już 8. odcinek "Rolnik szuka żony 5". Już na samym początku wyjaśniła się sytuacja w domu Krzyśka. Okazało się bowiem, że z programu odeszła Kasia, jedna z jego kandydatek. Taką decyzję podjęła po randce z Krzyśkiem. Co ciekawe, Ewelina nie była wcale tym faktem zachwycona! Nie cieszyła się, że ma otwartą drogę do serca Krzyśka i nie musi już o niego rywalizować z Kasią. Dlaczego? Co powiedziała? I jak zareagował Krzysiek? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii.

