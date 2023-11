Reklama

Krzysztof Zembrzuski jest najmłodszym uczestnikiem piątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie o jego względy walczyły trzy kandydatki: Jessica, Katarzyna i Ewelina.

W programie widać, że na decyzję mężczyzny duży wpływ ma jego rodzina. Wyraźnie liczy się ze zdaniem swojego ojca, Edwarda i matki, Bożeny. Niedawno magazyn "Rewia" opublikował wywiad z Krzysztofem. Krzysztof miał zdradzić, dlaczego tak doskwiera mu samotność i czy był kiedykolwiek zakochany...

Czego w życiu szuka Krzysztof z "Rolnik szuka żony 5"?

W "Rewii" napisano, że Krzysztof bardzo chciałby się w końcu zakochać.

Od dawna szukam lekarstwa na samotne wieczory. Szczególnie jesienią dopadają mnie początki depresji. - miał powiedzieć "Rewii".

Jak się jednak okazuje, do wywiadu z czasopismem nigdy nie doszło! Sprawę skomentowała produkcja "Rolnik szuka żony". Krzysztof nigdy nie udzielał wywiadu "Rewii", a to, co znalazło się w tekście jest "kompilacją tekstów z programu i swobodnej gry wyobraźni".

(...) Ostatnio czasopismo "Rewia" opublikowało tekst będący rzekomo wywiadem z jednym z naszych uczestników - Krzysztof z "Rolnik szuka żony 5". Niestety jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa, że Krzysztof żadnego wywiadu nie udzielał, a treści, które Państwo tam znajdziecie są kompilacją tekstów z programu i swobodnej gry wyobraźni. Chcemy też przypomnieć że to już kolejny raz na łamach tego czasopisma pojawia się nigdy nie przeprowadzony wywiad z naszym uczestnikiem. (...)

Kandydatki Krzysztofa w programie "Rolnik szuka żony 5"

Krzysztof z "Rolnik szuka żony 5" masuje swoje kandydatki na żony.