Jessica była wyraźnie zasmucona takim zachowaniem Krzyśka i jego rodziny. Kandydatka rolnika płakała przed kamerami. Jak całą sytuację skomentowali internauci?

Brak kultury i taktu, szczególnie dziwi mnie zachowanie młodego...????????

Biedna Jessica :( nieładne zachowanie gospodarzy. Ja bym Jessica zjadła te krewety!

Ale wieśniaki i to dosłownie... Kulturę to chyba w oborze zostawili... Z grzeczności mogli zjeść i podziękować... A teściowa to jak z kawałów... Każda ucieknie

Naprawdę bardzo doceniam starania Jessiki i to jedyna szczera prawdziwa osoba ze wszystkich kandydatek. Jeśli trafi na dobrego mężczyznę to to jest dobry materiały do ułożenia. Bardzo mi było przykro oglądać tę sytuację ????- pisali fani programu.